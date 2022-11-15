內地專家指新冠病毒致病力減弱　重症死亡率低

內地日前公布優化防疫的20條措施，放寬部分規定，但連日來新冠病例持續增加，引起憂慮。中國工程院院士張伯禮周一（14日）受訪指，當前的臨床實踐表明，新冠病毒造成的重症和死亡比例很低，意味其致病力減弱，推出上述措施是及時和必要，但提醒不能忽視病毒傳播愈來愈隱匿。

張伯禮表示，內地調整防控方案始終與疫情形勢相關，具體來說是4個方面，包括病毒變異、免疫屏障、防控能力、治療方案。他指出，從病毒進化規律推測，新冠病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率大。連日數據顯示，當前感染者中大部分為無症狀感染，是新冠病毒在內地群體免疫屏障基本形成，即全民疫苗全程接種率逾90%、60歲以上基礎免疫全程接種率逾85%的前提下，受到免疫壓力選擇作用的結果。

但張伯禮提醒，新冠病毒傳播隱匿、潛伏期縮短，這兩方面變化共同造成病毒的傳播力增強。他表示，通過大數據的賦碼管理是科學精準防控的具體體現，在減少集中隔離對象人數、縮短隔離時間的同時，保證隔離的有效性和規範性。他強調，應認識到疫情的複雜性和反覆性，優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開和「躺平」。