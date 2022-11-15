中山港海關發現蟑螂新物種　全球首見

廣東省珠海市拱北海關所屬中山港海關近日在一批進口原木中，截獲拉丁蠊屬蜚蠊種昆蟲，為全球首次報道的新物種。蜚蠊包括蟑螂，目前已知的種類有4,000多種。近年內地不少人飼養包括甲蟲、蜥蜴、蛇等在內的異類寵物，當地規定任何單位和個人未經批准，不得擅自引進、釋放或者丟棄外來物種。

內媒周一（14日）晚報道，中山港海關、珠海保健中心病媒生物國家重點實驗室近日在中山港口岸，對一批自法屬圭亞那進口的原木進行聯合檢疫時，截獲一隻蜚蠊。現場關員迅速取樣送實驗室鑑定，並對同批次貨物實施檢疫處理。通過DNA條形碼技術及形態學鑑定，均未匹配到已知的蜚蠊種類。經進一步研究，依程序確認該隻蜚蠊為未被描述過的拉丁蠊屬蜚蠊物種。

蜚蠊是海關口岸監測的重要病媒生物之一，具有極強的適應力、繁殖力。作為外來物種很容易在入侵地定殖，對入侵地生態環境造成威脅，還可能攜帶未知病原體傳播疾病，危害人類健康。近年異類寵物受到不少人青睞，生態環境部發布公報顯示，內地已發現660多種外來入侵物種，對農林業生產安全、糧食安全、生物安全和生態安全造成嚴重威脅。