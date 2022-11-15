江南華南未來10天降雨　緩解旱情

內地南方地區今年降水量明顯偏少，6月以來持續高溫少雨，造成南方地區發生嚴重氣象乾旱。中國氣象局預測，周二至周五（15日至18日）西南地區東部、江南大部、華南西部等地，將迎來一次中雨過程，部分地區有大雨或暴雨，打破久旱少雨的局面，重特旱區域將明顯縮小。

中央氣象台自8月18日以來，已連續發布氣象乾旱預警近3個月，長江流域幹流來水顯著減少，江河湖泊水位明顯下降，出現「汛期反枯」的罕見現象。據中國氣象局統計，今年6月1日至周日（13日），南方地區平均降水606毫米，較常年同期偏少26.2%，為1961年以來歷史同期最少；平均氣溫24.4℃，較常年同期偏高1.1℃，為1961年以來歷史同期最高。

中國氣象局預計在未來10天，南方地區將打破久旱無雨的局面，降雨呈現增多趨勢，為區內增加約750億噸水資源。周二起一連4天，江南和華南等地的降雨區域與前期發生氣象乾旱區域高度重合，對緩和當地旱情非常有利。其中福建北部和西部、廣東北部等地將有10至40毫米雨量，湖南南部、江西中部、廣西中東部等地部分地區有50至80毫米雨量，局部地區或達110毫米。專家建議，相關地區趁機開展人工增雨作業，做好節水、保水工作。