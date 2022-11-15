調整跨省旅遊經營活動　不與風險區聯動管理

內地文旅部周二（15日）發布《文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行業防控工作的通知》（下稱《通知》），其中提及跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，加大力度整治「一刀切」、層層加碼等問題。

《通知》優化跨省旅遊管理政策，明確根據最新風險區劃定管理辦法，例如跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，而跨省遊客需憑48小時內核酸檢測無染疫證明乘坐跨省交通工具等。根據《通知》，將繼續暫停旅行社及在線旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票加酒店」業務，暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

此外，《通知》亦要求加強整治「一刀切」、層層加碼問題力度，要求做好舉報線索收集、轉辦、核實和整改工作、嚴格執行國家統一防控政策等。至於各地文化和旅遊行政部門要會同相關部門做好滯留遊客安置安撫及疏解工作，也要制定完善滯留遊客處置工作應急預案，一旦因疫情發生遊客滯留，按照分類施策、分批轉運、安全有序、嚴防外溢的原則，科學組織實施滯留遊客返程工作。