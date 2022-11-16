中韓領導人會晤　中方冀韓方與朝改善關係

中國國家主席習近平周二（15日）下午在印尼峇里與南韓總統尹錫悅會晤，是尹錫悅今年就職以來，首度同習近平會面，歷時25分鐘，兩人就雙邊關係、經貿及地區等議題交換意見。

中國外交部引述習近平指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有重要責任，也有廣泛利益交集。中方願同韓方一道，維護、鞏固、發展好中韓關係，為地區和世界提供更多穩定性。南韓總統辦公室則指，尹錫悅敦促中國在遏制北韓核武和導彈挑釁方面發揮更大作用；韓方指，習近平回應，中韓雙方在朝鮮半島問題上有共同利益，希望南韓積極改善與北韓的關係。

中方又引述習近平強調，中韓雙方要加強戰略溝通，增進政治互信。中韓經濟高度互補，要推進發展戰略對接，實現兩國共同發展繁榮。要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反對將經濟合作政治化、泛安全化，中方願同韓方開展人文交流合作，加強在二十國集團等溝通協調，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和平穩定大局。尹錫悅則表示，韓中發展基於相互尊重和互利成熟的關係，符合兩國共同利益。韓方希望與中方保持各層級交往，加強人文交流，增進兩國民間友好，維護自由貿易體制，合作應對全球性挑戰。