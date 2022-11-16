狂毆嫖客再劫財　台男與女友合謀仙人跳判囚4年

台灣一名蔡姓男子2019年夥同泰籍女友LALA和一名健身教練共同謀劃桃色敲詐，在嫖客到場後現身痛打並洗劫對方財物。鄰居聽到嫖客喊救命而報警，蔡男事後「好心」帶警員到現場，警方調查後發現「好心人」竟是主謀。法院一審裁定蔡男恐嚇取財罪成輕判半年監禁，經檢方上訴後，法院近日二審改以強盜罪重判4年。

台媒周二（15日）報道，在2019年7月5日，LALA接到黃姓嫖客電話相約進行性交易，蔡男得知後與LALA等人合謀「仙人跳」。當晚黃男依約到達房間後先付錢並到浴室洗澡，但一踏出浴室門就被蔡男和楊男阻攔並要求賠償。黃男見對方身形魁梧，只能交出手機等財物後嘗試逃跑，但最終亦被攔下。楊男等人用球棒狂毆，直至黃男被打趴在地才離去。

高雄地院審理時，蔡男否認參與仙人跳，但法官檢視現場閉路電視後發現蔡男帶楊男上樓，且看到楊男手持球棒時神態自若，因而不採信其說法。法院一審認為他僅涉「恐嚇取財」而判囚6個月、緩刑兩年。法院二審則認定蔡男對全案具支配地位，與其餘兩人合謀，認定蔡男構成強盜罪，從重改判囚4年，可上訴。