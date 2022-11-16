內地昨增20059宗本土新冠　北京常態化防控持續

國家衞健委周三（16日）公布，前一日內地新增20,059宗本土新冠病例，分別為1,568宗確診和18,491宗無症狀感染。廣東省佔逾6千宗本土新症最嚴峻，北京市亦新增371宗本土新冠病例。為嚴格落實國務院關於進一步優化防控工作的二十條措施，北京市強調檢測點位設置要利於科學精準防疫，對涉疫重點地區，核酸檢測點位、通道只增不減。當地正陸續啟動吸入式新冠疫苗接種工作，最早一批地區周三開始接種。

北京周二新增本土確診和無症狀感染病例各197和174宗，其中10人為無症狀感染轉確診，321人為隔離觀察者，40人於社會面篩查中發現。當日該市召開疫情記者會稱，當地新增病例和疫情涉及區域持續增加，呈現多點發展態勢，疫情防控處於吃緊階段，要以快制快做好疫情處置。在嚴格落實二十條措施的同時，該市持續做好社會面常態化防控，公共場所落實掃碼測溫、查驗核酸檢測陰性證明等措施，堅決杜絕「層層加碼」、「一刀切」等做法。

繼烏魯木齊、上海、江蘇、浙江等地之後，康希諾吸入式新冠疫苗也在北京啟動接種。據內媒不完全統計，近日朝陽、東城、西城、海淀、豐台、石景山、懷柔、密雲各區對外公布了預約渠道，最早一批於周三接種。市民可通過網絡、電話等方式預約。