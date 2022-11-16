廣州急建方艙供逾2萬床位　民眾抗議封控傳通訊異常

廣東省單日新冠感染數再創新高，據省衞健委周三（16日）公布，前一日當地新增6,779宗本土病例。在當地疫情最嚴重的廣州市海珠區，周一（14日）傳出有居民不滿小區封控上街抗議，又推倒圍欄及警車。有指事發後當地電話通訊異常，無法從海外致電當地。廣東省委書記黃坤明周二（15日）前往廣州督導防疫工作時強調，要全力遏制疫情。

廣東省周二新增確診和無症狀感染病例各有564和6,215宗，廣州分別佔509和6,138宗。廣州疫情未受控，重災區海珠區城中村周一晚傳居民不滿封控上街，警方接報到場鎮壓，向居民發射高壓水槍，有畫面顯示有市民被踩頸。據了解，當地居民不滿政府防疫政策混亂，醫療系統不勝負荷，方艙醫院爆滿。據報事發地點是外省勞工聚居地，部分人於封控前外出無法返回區內，目前無家可歸。

黃坤明周二前往廣州市南沙區、增城區實地視察隔離場所、方艙醫院，強調要以快嚴實的要求推進各項防控措施，抓細抓實核酸檢測、流調溯源、轉運隔離和風險人員管控工作，集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，盡快消除潛在風險。同日下午舉行的廣州市疫情記者會表示，由於感染人數增長較快，該市正加快方艙醫院建設，建成一個使用一個。截至周一，全市共啟用6個方艙醫院，開放2萬多張床位，投入4,000多名醫務人員，主要用於接收無症狀感染者隔離觀察。