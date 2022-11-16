美軍火商擬託台船廠造艦　供東盟提升海洋戰力

美國軍火商洛歇馬丁據報已與高雄中信造船集團簽署合作備忘錄，未來將委託中信造船建造軍艦艦體，再由洛馬公司安裝武器系統，交付給印尼、馬來西亞及菲律賓等東盟國家。中信造船董事長韓碧祥低調證實此事，表示只要對方下單，船廠會立即備料騰出產能，滿足美方需求。

台媒周三（16日）報道，洛歇馬丁早前派員到高雄考察工廠及相關設備，經美國總公司評估認可後，已與中信造船簽署備忘錄，委託造艦業務將視美國政府與南海諸國協商後，隨時都會展開。據指，美國計劃強化東盟各國海洋作戰實力，以應對南海日漸緊張的局勢。台灣的造艦品質優良且成本相對較低，若在台灣造艦，再由洛歇馬丁安裝武器系統，完成後可在最短時間就近交付東盟各國，在建造時間和成本上均具優勢。

中信造船目前有4個造船船塢，最大造船噸位5萬噸，曾承造過1,000噸至3,000噸級巡防救難艦。目前海巡署委託建造的12艘600噸級安平級海巡艦（原型為沱江號），已有5艘交船下水。中信造船承造的安平級海巡艦如果遇上戰爭，可立即實施「平戰轉換」，在艦體安裝最多16枚雄風導彈及中科院自製的鎮海火箭彈。採用雙船體設計的沱江號，設計概念是來自美國海軍最初的600噸瀕海戰鬥艦，而第一代的瀕海戰鬥艦正是洛歇馬丁設計。