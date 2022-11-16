政府調整防控惹憂　石家莊現藥物搶購潮

河北省石家莊市日前有消息稱，為落實國務院進一步優化防疫二十條措施，該市取消全員核酸檢測，且不再於公共場合查驗核酸證明。有報道指，消息傳出後引發市民恐慌，擔心防疫政策放鬆會造成感染，以致當地部分藥房出現連花清瘟膠囊搶購潮，甚至斷貨。石家莊周二（15日）已恢復部分免費核酸檢測點，有社區亦免費向市民發放連花清瘟膠囊。

周二下午，內媒致電石家莊多家藥房，工作人員表示不但連花清瘟膠囊斷貨，酒精也被搶購一空。另有藥房表示，多種抗病毒樂物同樣斷貨，暫時未知到貨時間。有報道認為，當地調整防疫政策來得比較突然，令不少人陷入擔憂的情緒當中，於是紛紛搶購感冒藥物甚至呼吸機。

該市市委書記張超超周一（14日）強調，調整防疫舉措絕非「躺平」或「全面開放」。周二網傳一份「石家莊疫情防控總指揮部醫療救治分指揮部」文件，內容稱自當日起，各區每日開放核酸採樣點不少於30個，方便群眾進行核酸檢測。內媒其後致電石家莊便民服務熱線，工作人員稱未接到上述通知，但市民如要進行核酸採樣，可前往醫院。石家莊衞健委熱線工作人員則表示，為方便市民就近核酸檢測，市內各轄區周二已恢復部分免費核酸檢測點，具體數量會隨着實際需要調整。