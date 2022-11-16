北京曾拒接觸美大使　高官靠秘密渠道溝通

中美關係在美國眾議院議長佩洛西訪台後急轉直下，北京切斷大部分與華府的溝通渠道。美國《華爾街日報》周二（15日）披露，白宮高官在佩洛西訪台後透過秘密渠道與中國外交高官溝通，至9月雙方開始商討可能的元首會面，相關談判到中美領導人會面當日的凌晨才完成，而會面原定2小時，最終歷時3小時。

知情中美官員透露，兩國領導人今年7月通電話時指示團隊探索二人面對面會晤的可能，翌月佩洛西訪台，中方廣泛地限制與美國的溝通渠道，中國官員甚至拒絕與美國駐華大使伯恩斯接觸。白宮印太事務協調官坎貝爾則與中國駐美大使秦剛保持接觸，並透過秘密渠道聯繫較低級的中國外交官；美國商界人士亦不願與秦剛接觸。同年9月，美國國家安全委員會中國事務高級主管羅森伯格（Laura Rosenberger）在聯合國大會與中國副外長謝鋒見面，二人同意恢復用來安排中美元首視像會議的溝通渠道，討論兩國領導人可能的面對面會晤，羅森伯格同時希望北京重新與伯恩斯接觸。

中美團隊就雙邊會談內容，在印尼的酒店談判至周一凌晨3時。雙邊會談期間，大部分時間都是美國總統拜登和中國國家主席習近平發言，美方認為中方有深入研究過西方對中國一黨專政的批評，習近平在會上逐點反駁。知情者又指，習近平在會前花時間研究有關台灣的講話重點，並作出修改以更好地表達他的想法，他花不少時間闡明兩岸的歷史表述，希望傳達北京想兩岸統一，但不想動用武力的信息。

會後，美國官員反覆研究會議紀錄來更了解中方想法，他們相信中方願意授權高層官員恢復中美常規溝通，但需要時間。官員認為會面大致達到目的，在現階段的中美關係兩國必須探討如何共存及避免衝突。