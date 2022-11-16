台入境大陸48小時內檢測1次　無感染可登機

大陸國台辦周三（16日）舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光表示，相關主管部門決定自周五（18日）凌晨零時起，乘搭兩岸客運航線航班人員由登機前持48小時內兩次核酸檢測無感染證明減至一次，檢測報告須註明核酸檢測CT值不少於35。其他現行規定繼續執行，不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入大陸。

馬曉光表示，有關台灣地區入境人員的隔離醫學觀察要求，根據航點屬地最新疫情防控措施同步調整，希望往來兩岸的人員和相關航空公司充分配合，共同做好疫情防控工作。目前兩岸來往只有4個航點，有記者問及陸方會否考慮逐步恢復航點、增加航班。馬曉光批評民進黨當局，在爆疫後中斷「小三通」並單方面暫停多地航班，近年說要逐步恢復兩岸人員交往「只聞樓梯響」；強調只要民進黨當局撤除障礙，陸方樂見兩岸航點、航線能逐漸擴大和恢復。

另外，台灣日前舉行無人機表演發現是大陸製後，要求徹查嚴密把關甚至要查驗大陸製零件。馬曉光回應指，民進黨當局戴有色眼鏡看待大陸無人機，動輒搞封殺禁用，說明他們心中有鬼、腦子有病。對於民進黨當局近日稱將與理念相近國家合作對抗威權體制脅迫，馬曉光警告圖謀依附外部勢力為謀「獨」挑釁撐腰壯膽，只會墮入萬劫不復深淵，並敦促英方停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。