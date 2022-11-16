唐寧街：中英領導人因行程問題取消在印尼會面

英國首相府周三（16日）宣布，英國首相辛偉誠與中國國家主席習近平原定當日在印尼的會面，因行程問題取消。中國外交部回應稱，目前沒可發布的消息提供，但中方致力於在互利的基礎上推動中英關係穩定健康發展，希望英國能與中國朝這共同目標一道努力。

辛偉誠與習近平均在印尼峇里島參加二十國集團（G20）領導人會議，唐寧街周二（15日）晚才宣布二人翌日進行雙邊會談，是5年來首次中英領導人面對面會晤。英方當時指，辛偉誠希望與中方建立坦誠和具建設性的關係，同時不會迴避提及新疆人權問題。

報道指，因應有導彈落入波蘭境內，七大工業國集團和北約領導人周三上午召開緊急會議，導致辛偉誠行程有變，因而取消中英領導人會晤。此前，英媒透露辛偉誠個人很希望能與習近平會面，以找到中英可以開始取得新進展的領域，包括能源安全、氣候變化危機等，同時敦促北京在俄烏戰事承擔更積極的角色。

對於有導彈落入波蘭境內，中國外交部發言人毛寧周三呼籲，所有相關方保持冷靜克制，避免局勢升級；中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，開展對話談判，和平解決危機是當務之急。另外，她指經中日雙方商定，在曼谷亞太經合組織第29次領導人非正式會議期間，習近平將與日本首相岸田文雄舉行雙邊會晤。這是兩國領導人首次正式會晤，屆時將討論中日關係和共同關心的國際地區問題。日方早前消息指，二人將於周四（17日）會晤。