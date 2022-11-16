上海迪士尼小鎮明重開　重慶加強出行管理

早前因新冠疫情暫停開放的上海迪士尼度假區，周三（16日）宣布度假區內迪士尼小鎮、星願公園和迪士尼酒店將於周四（17日）恢復營運，迪士尼樂園和玩具總動員酒店則維持關閉。另在疫情嚴重的重慶市加強出行管理，要求市民非必要不離開當地，如要離開至少提前一天向所在村（社區）申請。

上海衞健委周三公布，該市周二（15日）新增16宗本土新冠病例，分別為2宗確診和14宗無症狀感染，大部分於隔離管控人員中發現。當地目前有8個疫情風險區，其中4個高風險區涉及靜安、楊浦、松江和青浦等地。上海迪士尼表示，為配合疫情防控，度假區在過去一段時間暫時關閉，感謝旅客理解、配合和耐心。對於在這期間出行計劃受影響的旅客，可聯絡原購買渠道查詢、退款或改期。

重慶市周二新增2,814宗病例，包括126宗確診和2,688宗無症狀感染。基於當前疫情形勢嚴峻，該市疫情防控指揮部周一（14日）發出通知，需要離開當地的民眾須持72小時內3次（每日1次）核酸檢測無感染證明，又要求落實離開當地審批制度，申請人提出申請時，需提供7天內活動軌迹、上述核酸檢測無感染證明、申請外出理由及相關證明、外出目的地等訊息，報所在鄉鎮（街道）審核。