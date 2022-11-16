2男墮網上廣告騙局遭囚禁　警查據點逮6人

台灣警方再破獲柬埔寨式詐騙集團，新北市淡水警分局分別於上周六（12日）和周日（13日）在新北市和桃園市，分別逮獲6名疑犯，並救出2名被害人。警方訊後依組織犯罪、妨害自由、洗錢防制法、詐欺、毒品等罪將各人移送台北士林地檢署偵辦。

台媒周二（15日）報道，淡水警分局上周六接獲30歲林姓男子報案稱，自己於本月8日在Facebook看到招聘廣告，經聯絡後前往新北市三芝區某社區面試，誰知剛見面便遭人沒收證件、手機甚至限制行動，直到報案當日才獲釋。警方荷槍實彈前往林男被囚禁的地點救人，在屋內發現3名男子，包括分別41和27歲的陳姓疑犯，以及另一38歲楊姓被害人。楊男因誤信貸款廣告，遭詐騙集團囚禁，期間未遭虐待毆打。警方在現場扣查一批金融卡、信用卡、銀行存摺、手機、西瓜刀、毒品安非他命及吸食器等犯案工具。

警方經溯源追查後，周日持拘票分別於桃園市、新北市三峽區再逮捕集團主腦34歲陳男、25歲許女及協助湮滅證據的28歲姚男和26歲凌男共4人，同時扣查手機、帳簿及現金等贓證物。陳姓主腦、許女及於三芝落網的兩名陳男均被收押，至於姚男及凌男則被列為關係人請回。