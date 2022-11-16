明年高校畢業生料達1158萬人　內地拓寬就業渠道

內地教育部、人力資源社會保障部周二（15日）召開全國普通高校畢業生就業創業工作網絡視像會議，預計2023屆普通高校畢業生規模預計達1,158萬人，同比增加82萬人。有關部門將進一步完善促進就業政策，更大力度拓寬就業渠道，實施就業創業促進行動，11月至12月將開展高校畢業生校園招聘月系列活動。

會議要求，各地高校要千方百計促進市場化社會化就業，深入開展高校書記校長訪企拓崗促就業專項行動，實施「萬企進校園計劃」，全面推廣使用國家大學生就業服務平台，推進落實中小企業吸納高校畢業生就業優惠政策，支持自主創業和靈活就業。當局又要求用足用好各類政策性崗位，積極拓寬基層就業空間，鼓勵更多畢業生報考重點領域和一線崗位，做好大學生徵兵工作。

會議要求在健全就業指導服務體系方面有的放矢開展就業指導，引導畢業生從實際出發選擇職業和崗位；對於就業困難群體，要加強就業兜底幫扶，做好離校未就業畢業生追蹤服務。會議亦要求簡化優化求職就業手續，有關部門共同做好穩妥有序取消就業報到證工作，建立畢業去向登記制度，強化就業統計監測；並完善勞動者權益保障制度，嚴厲打擊違法違規行為。