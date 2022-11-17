中國印尼元首峇里會晤　一致同意兩國深化合作

中國國家主席習近平周三（16日）晚在印尼峇里島，與印尼總統維多多會談，就共建中國印尼命運共同體達成重要共識，一致同意以明年兩國建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，打造高水平合作新格局。

習近平和維多多首先一同通過視像，觀摩雅萬高鐵試驗運行並觀看兩國合作成果展示片段，兩人聽取雅萬高鐵建設進展情況匯報之後舉行會談。

習近平祝賀印尼成功舉辦二十國集團（G20）領導人峰會。習近平指出，中國和印尼作為發展中大國和新興市場國家代表，要堅持真正的多邊主義，聚焦減貧、糧食安全、發展籌資等重點領域，推動全球治理朝着更公正合理的方向發展。中方支持印尼當好明年東盟輪值主席國，聚焦發展和合作，構建更為緊密的中國東盟命運共同體。

維多多表示，雅萬高鐵是兩國戰略合作的象徵，印尼願意同中方一道，全力確保雅萬高鐵明年如期投入運作，希望雙方深化戰略合作和務實合作，共同打造兩國命運共同體。印尼願積極促進東盟中國友好合作關係發展。兩國元首共同見證簽署加強全面戰略夥伴關係行動計劃、共建一帶一路合作規劃等領域的合作文件。