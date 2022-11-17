加政府披露閉門對話內容　習近平當面向杜魯多表達不滿

加拿大總理杜魯多周二（15日）與中國國家主席習近平，在印尼峇里島出席二十國集團（G20）峰會期間短暫閉門會面約10分鐘，其後加拿大政府向傳媒披露了兩人的對話內容。對此，習近平周三（15日）在公開場合當面向杜魯多表達不滿，期間露出不悅表情。

習近平周三在G20峰會現場與杜魯多再次碰面，有當地傳媒拍到，習近平與杜魯道站得很近，透過一位傳譯員談話。習近平笑着說：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣進行的。如果有誠心，咱們就以一種互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

杜魯多回應說：「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，這就是我們將繼續擁有的，我們將繼續尋求建設性的合作，但我們會在某些事情上存在分歧。」習近平聽着面露不悅，回應道：「創造條件，創造條件。」接着與杜魯多握手後離開。

有報道引述加拿大政府消息，指杜魯多與習近平周二私下會面期間，杜魯多曾就中國疑似干預加拿大內部事務，提出嚴重關切，亦討論了俄羅斯入侵烏克蘭的問題。