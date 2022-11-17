MI5處長：中俄及伊朗是英國3大頭號安全威脅

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆 (Ken McCallum) 周三（16日）在一場演講中表示，中國、俄羅斯和伊朗是英國的3大頭號安全威脅，並直指這3個國家都在外國領土上，使用脅迫、恐嚇甚至暴力來謀求自身的利益。

麥卡勒姆用體育比賽作為比喻，稱俄羅斯會「用手肘打臉，而且經常作弊」以達到目的，而中國更加「會試圖改寫比賽規則、收買聯賽，招募的教練為他們工作」。他還指，中國長遠來說還試圖塑造英國政壇，除了知名的英國國議員，還會拉攏及影響踏入公職生涯初期的英國政壇人士，一些地方議員以及可能會參選國會議員的人士，都會可能成為中方的目標。

麥卡勒姆談到俄羅斯時，指俄國自入侵烏克蘭以來，有400多名假裝成駐歐洲外交人員俄羅斯的間諜被驅逐，俄國的間諜能力因而受到重大戰略打擊。但是英國仍面臨着俄羅斯的暗殺企圖、網絡攻擊、虛假信息、間諜活動和干涉民主等威脅。

麥卡勒姆特別指出，伊朗是「最常涉足恐怖主義的國家」，並表示英國當局今年發現了至少10個「潛在威脅」，企圖綁架甚至殺害被視為伊朗敵人的英國人或居英人士。他還表示，俄羅斯、中國和伊朗有可能相互幫助，以「增強自身的實力」。