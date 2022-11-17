英以國安風險為由　下令華企售英最大晶片廠86%股權

英國政府周三（16日）以國家安全為由，下令中資企業安世半導體（Nexperia），出售英國最大晶片廠Newport Wafer Fab（NWF）最少86%股權。

中國半導體企業聞泰科技旗下的安世半導體，去年7月以6,300萬鎊（約5.85億港元）收購NWF（現更名為Nexperia Newport Limited）；英國政府在今年較早前宣布，引用今年1月實施的《國家安全和投資法》，對這宗交易進行審查，到周三，英政府表示，NWF被收購後，其化合物半導體（compound semiconductor）活動，「有可能會產生與科技和專有技術相關的國家安全風險，可能會削弱英國的能力」，因此下令安世半導體出售86%股權，令公司持股量回到收購前的14%。

商業大臣夏博思表示，英國歡迎推動增長和就業的外國投資和貿易，但如果發現國家安全風險，會採取果斷行動。安世半導體對英國當局的決定表示震驚，指收購案早前已經經過兩次審查，都沒有發現有引起安全風險的憂慮，將提出上訴推翻命令。