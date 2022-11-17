內地昨增23132宗本土新冠　海珠區延長封控3天

國家衞健委周四（17日）通報稱，內地前一日新增23,132宗本土新冠病例，分別為2,328宗確診和20,804宗無症狀感染。其中廣東省新增9,822宗本土新冠病例佔最多，分別為1,246宗確診和8,576宗無症狀感染。廣州市海珠區原本至周三（16日）午夜解封的封控措施，再次延長至周六（19日）午夜12時。

廣州市衞健委認為，海珠區疫情形勢依然複雜嚴峻，將不斷優化區域核酸檢測方案，而番禺部分鎮街社會面已「清零」。專家研判，目前海珠區疫情仍處於高位平台期，社區傳播風險尚未完全阻斷。區防疫指揮部發布通告，決定將周日（13日）發布的延長加強疫情防控措施，周四起再延長3天至周六。該區部分區域繼續暫停地鐵、巴士、網約車等服務。

廣州市荔灣區疫情持續，自周四凌晨零時開始，區內中小學階段學校、幼兒園繼續暫停返校及線下教學。住宅小區、城中村和商務樓宇入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測無受感染證明等措施。廣東汕頭市周三宣布調整社會面疫情防控措施，汕頭市文化館、潮汕歷史文化博覽中心、汕頭科技館等場所，將繼續執行常態化防控措施，進入這些場館不再需要查驗72小時核酸證明。

廣州市中山大學出現校內感染，2名人員檢測確診，校方啟動應急預案，對患者和密接人員進行隔離轉運。學校對相關樓宇採取臨時管控措施，迅速開展人員排查，有序開展核酸檢測、場所消殺、後勤保障等各項工作。