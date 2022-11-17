南方降雨持續　內地解除氣象乾旱黃色預警

內地中央氣象台周三（16日）晚解除持續了90天的氣象乾旱黃色預警，周四（17日）發布消息指，當日至周五（18日）南方大範圍降雨將持續，江西、湖南等地雨勢較強，旱情將明顯緩解；新一股冷空氣開始影響北方，將帶來雨雪、大風降溫天氣。江西鄱陽湖區近來在特旱天氣下，大量魚類受困淺灘或曬死，大批民眾到場徒手檢魚，當局加強整治。

南方大部分地區迎來降雨過程，周三（16日）是近期雨勢最強的一天。其中廣西中部和東北部、廣東北部、湖南東部、江西等地出現中雨或大雨。廣東清遠、江西吉安和贛州、福建三明等部分地區出現暴雨，降雨量達50至74毫米。自周四至下周一（21日），將有一股冷空氣自西向東影響內地，北方將出現4至8℃的降溫，部分地區降幅超過10℃。

針對鄱陽湖乾旱問題，南昌縣農業農村局周四表示，為維護禁捕秩序，保護漁業資源，南昌縣強化開展「徒手摸魚檢魚」整治行動，利用廣播、宣傳標語等方式，宣傳禁捕政策，嚴厲打擊變相捕撈行為。南昌縣農業綜合行政執法大隊聯合鄉鎮護漁隊，加強水域巡查檢查，防止因上述行為引發的安全事故。