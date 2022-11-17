潮州Tesla兩死車禍現場鑑定　車主家屬不認同

廣東省潮州市55歲詹姓司機本月5日駕駛型號為Model Y的特斯拉（Tesla）電動車，途中疑失控狂衝，造成2死3傷。來自上海的第三方鑑定機構周三（16日）到達潮州，交警通知當日早上到交警隊做現場鑑定，並取得Tesla提交的行車數據，以釐清是煞車失靈抑或司機問題。

Tesla後台數據顯示，該車在高速行駛時煞車燈長時間沒點亮，車輛電門被長期深度踩下，並一度保持100%，全程沒踩下煞車的動作。涉事車主家屬詹先生周二（15日）表示，未收到Tesla提供的後台行車數據，當日多次聯繫該公司未果。對於潮州警方委託第三方鑑定機構對車禍車輛進行鑑定，雖然是國家認可的專業權威鑑定機構，由警方選定，但涉事家屬表示不認同。

Tesla相關人士回應稱，正等待檢測結果，該公司正全力配合警方，要是事件資料紀錄器的數據一出，所有行車數據都在裏面，可清晰還原當時事故現場。有律師指出，這次事故最大爭議是因司機本人駕駛不當造成，還是車輛本身存在功能故障導致司機無法控制車輛引起；若非產品質量問題，司機將要承擔刑事及民事責任。