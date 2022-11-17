行政院通過台版晶片法案　最快明年實施

台灣行政院院會周四（17日）通過有台版晶片法案之稱的《產業創新條例》第10條之2、第72條修正草案，擬向技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，對其投資前瞻創新研發及先進製程設備，提供加碼租稅抵減。修正草案將送交立法院審議，預計最快明年新年實施，當地半導體大廠很有機會適用。

修正草案針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，只要符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率條件，不限產業類別均可提出申請，擬提供前瞻創新研發支出25%營所稅抵減、購置先進製程機器設備支出5%營所稅抵減，兩者合計抵減不超過50%。有效稅率方面，將給予產業適當緩衝期，明年訂為12%，2024年起改為15%，可視國際實施狀況再調整。

台經濟部長王美花表示，包括半導體、電動車、5G、低軌衞星相關的次世代產業均可適用。行政院長蘇貞昌指出，此案有助促進次世代關鍵產業跟技術持續深耕台灣，鞏固半導體在內的科技產業鏈韌性及國際競爭優勢。國發會主委龔明鑫則指，上述優惠可鼓勵企業在台從事最先進的研發、先進設備使用，進而把最先進製程留在台灣，奠定台灣在未來半導體競爭上的基礎。