狼師多次猥褻女童　遭終身禁業成內地首例

北京一所學校的外聘指導教師被發現多次利用一對一單獨授課機會，猥褻一名10歲女童，女童家人本年3月發現後隨即報案，涉事指導教師被逮捕。海淀法院於周二（15日）判處該名指導教師終身禁業，是內地首例。

內媒周三（16日）報道，由最高人民法院、最高人民檢察院和教育部聯合發布的《關於落實從業禁止制度的意見》於周二開始實施，海淀法院隨即依意見判決。案情指，王姓男子在擔任北京市某學校外聘指導教師期間，多次觸摸一名10歲女生的私隱部位。法院認為，王男成為教學輔導人員，在授課期間多次猥褻未滿14周歲的女童，其行為違背職業道德之餘已構成猥褻兒童罪，考慮女童法定代理人要求對王男從重處罰，法院決定依法對他判處終身禁業的懲罰。

海淀法院通報指，為切實貫徹最有利於未成年人的原則，突出對未成年人的特殊優先保護，搭建未成年人保護的「隔離帶」和「防火牆」，對實施性侵害犯罪的教職員工應嚴格執行終身禁業制度。法院補充，該案判決令讓被告明確知曉自己被禁業的範圍，亦能在社會層面起到監督和警示作用，有利堵塞可能出現的漏洞，進一步加強社會管理，保障未成年人的健康成長，淨化校園環境。