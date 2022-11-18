內地昨增25129宗本土新冠　廣東病例破萬創新高

國家衞健委周五（18日）通報，內地前一日新增25,129宗本土病例，分別為2,276宗確診和22,853宗無症狀感染。廣東省單日新冠確診突破1萬宗，新增10,448例，白雲區和越秀區等多地部分區域周五開始實行封控措施，番禺區周五至周六（19日）連續兩天開展核酸檢測「應檢盡檢」。

廣州市海珠區目前已延長封控至周六午夜12時，該區的江海街道、南洲街道和瑞寶街道等部分區域自周四（17日）解除臨時管控措施。越秀區光塔街、白雲區景泰街等多個區域陸續實行臨時管控措施，民眾足不出戶。番禺區周五起連續兩日對全區民眾開展核酸檢測工作，每天早上7時起採樣。

該市疾病預防控制中心發言人張周斌表示，當前海珠區疫情的實時傳播指數（Rt）已經從一周前的2.2下降到1.5，最近4天都維持在1.4至1.5之間波動。張周斌指，數據可見當地近一周的防控措施確實在逐步遏制病毒的傳播擴散。廣州目前正規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位，截止周四共有近25萬個床位。