求職詐騙案頻發　新北台中相繼偵破詐團

台灣求職詐騙案分子愈發猖獗，繼新北市淡水區出現3名被害人被詐騙集團虐死，警方周四（17日）凌晨又在新店某商旅搗破一處「柬埔寨式」求職詐騙拘禁案並於翌日（18日）向台北地院聲押禁見；而台中市近期亦搗破以于姓男子為首的詐騙集團並救回3名被害人。

台媒周五（18日）報道，一名陸姓男子誤信詐騙集團而被囚禁在新北市新店的商旅中，隨後陸男以買藥為藉口向店員求救，警方才於周四凌晨成功逮捕21歲張姓和20歲陳姓男子、並以妨害自由等罪將兩人移送台北地檢，再在周五凌晨聲押禁見。另外，台中第一警分局周日接獲1名母親報案指其兒子疑似被人控制，循線查獲被害人被拘禁在中區某旅館內，前往營救時先逮捕兩名詐騙分子，周三（16日）再在另一間旅館救出另外兩名受害者和逮捕包括主謀于男在內的6名詐騙集團成員。

警方調查發現，于男等人為取得人頭帳號以進行投資詐騙，在誘騙受害者交付帳號後將他們拘禁在旅店內，以免受害者報案使帳號被列為警示帳號。他們將被害人稱為「車主」，甚至會挑選配合度高且缺錢的車主成為「小組長」一同控制其他新受害者。警方在詢後將于等8人依法移送檢方偵辦。