女子購「神器」打耳洞　耳垂發炎抽滿管膿水

杭州一名女子在線上購物平台上購買了8.8元（人民幣，下同，約9.6港元）的「打耳洞神器」，跟着其教學影片為自己打了兩個耳洞，豈料還未來得及戴上耳釘就出現發炎紅腫，幾日後耳垂更腫至半根香蕉般大，在醫院抽出一整管針筒的膿水。

24歲的妙妙近日到浙大一院整形外科就診，其一邊耳垂嚴重腫大，醫生為其穿刺抽膿處理，抽出滿滿膿液，其後再在外用碘伏消毒以及抗生素軟膏塗抹。妙妙表示，自己陪同事買耳釘時萌生打耳洞的想法，由於覺得打耳洞僅為簡單程序，於是決定自己在購物平台買工具處理。她收貨後照教學打完兩個耳洞，但還未來得及戴上耳釘就出現紅腫，諮詢客服卻被告知為「正常現象」、並被建議網購「藏藥」敷貼，但買來貼了5天情況卻不斷惡化，無奈只好求診。

有醫生表示，很多民眾都低估了打耳洞的困難程度而到街邊小店甚至自購工具操作，然而事實上打耳洞存在感染風險，必需無菌操作，否則有可能導致傷口感染發炎甚至感染傳染性疾病及引發顱內感染和臟器受損，呼籲民眾有需求應該都正規醫院進行並在完成後保持傷口乾淨清潔。