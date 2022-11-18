行李異常辯稱「榨菜」　2男行李藏6萬條鰻苗

台灣航空警察局高雄分局周三（16日）上午10時許在小港機場檢查出境行李時，通過X光儀發現兩名男子的行李箱有異，覆查時發現行李箱內竟藏有估值264萬（新台幣，下同，約66.3萬港元）的鰻苗，全案移交關務署高雄關處理。

台媒周五（18日）報道，安檢人員周三執行高雄往香港出境班機託運行李檢查時，發現楊姓和洪姓旅客託運的行李X光顯示圖像有異常，洪男辯稱為「媽媽幫忙帶的榨菜」，但安檢人員堅持請兩人打開行李受檢。在檢查後發現兩人行李箱內夾藏多件以茶葉罐包裝的塑膠袋，疑似是裝有鰻苗，這是兩人才鬆口表示是受朋友之託幫忙帶，並不清楚裏面是甚麼。經查驗，兩件行李分別藏有12袋鰻苗，每袋約有2,755條，總計66,120條，以目前市值每條40元（約10港元）計算，海關依緝私條例將估值264萬的鰻苗沒入後移交漁業署代管辦理。

鰻苗是台灣冬春季近海漁業重要魚獲，因無法人工繁殖、仰賴野生捕撈而素有「白金」之稱。行政院農業委員會漁業署自2007年起規定每年11月1日至翌年3月31管制鰻線、鰻苗及幼鰻出口，為防止不法商人管制期間出口走私，航警局及海關持續對高風險出口管道加強查察，一旦查獲將依規定沒入冰科處罰緩。