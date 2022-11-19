深圳女嚴重近視　戴隱鏡10年險失明

廣東深圳近日有一名90後女子因雙眼不適求診，醫生發現其雙眼出現多種炎症和乾眼症，詢問病歷時發現是因其連續帶了10年隱形眼鏡所致。目前經一輪停止佩戴隱形眼鏡後和服用藥物後，該女子雙眼情況已經明顯好轉。

化名為小荊的女患者表示自己有嚴重近視，已戴了10年隱形眼鏡且每日均連續佩戴10小時，上周眼睛突然感到刺痛便出現眼紅、眼乾和畏光等情況。她表示以往有出現過類似情況，只需要停止佩戴一段時間就能恢復，但這次卻久未好轉故到醫院求醫。經檢查後發現，其雙眼眼角膜皆出現水腫缺氧，且長滿大量新生血管，角膜更散落不同大小的白色病灶。醫生表示，新生血管是由於組織發生炎症、缺血缺氧導致血管內皮生長因子大量釋放，產生有害的血管從角膜邊緣蔓延到角膜中央，有可能會導致角膜上皮細胞脫落而造成潰瘍，嚴重時更可能會失明。

經醫生診斷後確認小荊患有雙眼瞼緣炎、雙眼角結膜炎和雙眼乾眼症，經一輪停止佩戴隱形眼鏡後和服用藥物，小荊雙眼的情況在3次治療後有明顯好轉。醫生建議，應選擇符合國際安全透氧標準且含水量在50到65%的隱形眼鏡，而每日佩戴時間最好不要超過8小時並避免佩戴過夜。