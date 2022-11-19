岸田文雄與張忠謀會談　強調深化台日合作

亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議於周五至周六（18至19日）在泰國曼谷舉行，台灣派台積電始創人張忠謀出席。張忠謀周五下午與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，岸田強調將深化台日合作與交流。張另與新加坡總理李顯龍、美國貿易代表戴琪等人會談與互動。

張忠謀與岸田文雄會談期間，強調台灣有高度意願及能力符合《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的高標準規範，願與日本等理念相近國家持續加強合作，共同維護與促進台海及印太區域平和穩定及繁榮發展，又感謝日方在各國際場合重申維持台海和平穩定的重要性，希望對方持續支持台灣的國際參與。岸田則表示，會積極與台方探索各項可能性。

李顯龍周五在Facebook上載照片，顯示他和張忠謀夫婦在一間小會議室喝茶會談，稱很高興能在2019年會議取消、兩年的視像峰會後，再次與他們見面。據報在當日的領袖峰會座位安排上，張忠謀右手邊是李顯龍，美國副總統賀錦麗亦坐在附近，期間李顯龍與張忠謀互動熱絡。張忠謀亦主動上前問候戴琪，兩人邊握手邊交談。