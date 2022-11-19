華醫院船結束印尼訪問　診療患者逾1.3萬人次

中國海軍醫院船和平方舟號完成在印尼的「和諧使命-2022」友好訪問，周五（18日）離開雅加達丹戎不碌港起程回國。在為期7天的醫療服務中，醫院船共診療當地患者逾1.3萬人次、開展37個手術，還迎來該船歷來第7名嬰兒的誕生。

印尼海軍和當地民眾，以及中國駐印尼使館和中資機構、華僑華人代表等，周五在碼頭為醫院船舉行歡送儀式。儀式結束後，和平方舟號還與印尼海軍三寶壟醫院船進行聯合通訊、燈光旗語、編隊航行等科目演練。訪問期間，印尼國民軍艦隊司令庫斯曼托專門探望前往就診的印尼民眾和華僑華人，又參觀船上各診療科室。醫院船任務指揮員、中國海軍少將邱文生和焦占鋒則拜會印尼海軍軍事海運司令哈里亞迪，雙方稱通過此訪會進一步加深了解、增進互信、擴大共識，進一步鞏固友誼、守衞和平。

和平方舟號採取碼頭門診和船上診療相結合的方式提供醫療服務，與印尼海軍醫院開展線上學術研討會，並和多國專家開展疑難病症線上聯合會診，深入醫學交流。該醫院船還首次攜帶多款先進醫療設備，包括磁控膠囊胃鏡、艦船外科2.0神經外科專用設備、艦船專用靜脈全麻機械人、新型便攜式內鏡等。