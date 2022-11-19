內地球迷辭職赴卡塔爾　看偶像美斯最後一屆世盃

今屆世界盃將於香港時間下周一（21日）在卡塔爾揭幕，阿根廷球星美斯早前宣布這將是他最後一屆參加此賽事。為了見證這一代球王的重要時刻，有中國女球迷「裸辭」飛往當地觀賽，亦有90後男子不惜花光所有積蓄。

原本在顧問公司和互聯網公司工作的上海80後女生喬西，決定辭職前往卡塔爾為偶像打氣。自2006年美斯首次參與世界盃開始，喬西便成為阿根廷隊的忠粉。連同2014年於巴西和2018年於俄羅斯，她已連續3屆現場參與這項球壇盛事。喬西預計今屆將觀看包括有阿根廷在內的10多場比賽，除了比賽門票，當地食宿都很貴，準備在當地逗留一個月的她預計整個旅程要花8萬至10萬元人民幣（約8.9萬至11.1萬港元），是她經歷的最貴一屆世界盃。

來自北京的陳錚豪，自2005年便開始看美斯比賽並成為「鐵杆」粉絲。為了現場觀看世界盃，他除辭掉互聯網廣告相關工作外，更不惜花光所有積蓄。對他的決定，家人也理解和支持。而賽事結束後回來要從零開始，他認為沒關係，「只要確認好哪個生活方式、哪個消費方式適合你自己，努力去做就可以了」。

今年世界盃充滿中國元素，除了中國為慶祝卡塔爾作為主辦國而讓一對大熊貓在當地旅居，以及各式中國製造的決賽周紀念品外，位於卡塔爾首都多哈、將舉行決賽的魯賽爾球場，就是中國企業首次承建的世界盃主場館。當地為解決球迷住宿問題，特別用6,000個貨櫃搭建「球迷村」，以接待1.2萬名球迷。這球迷村也是由中國製造。