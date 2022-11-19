涉嚴重違紀違法　建行兩前高層受查

中央紀委國家監委官網周五（18日）公布，建設銀行兩名前高層涉嫌嚴重違紀違法的消息。其中，該行機構業務部前總經理黃曦遭開除黨籍處分，其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。而該行寧夏回族自治區分行前黨委委員、副行長徐長寧，正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和陝西省監委監察調查。

現年58歲的黃曦被指收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡；在幹部選拔任用工作中，利用職權和職務上的影響為他人謀取利益；幫助他人融資並收取財物。通報指其在職時「提前築巢」為信貸客戶企業謀取利益，離職後「權力變現」在信貸客戶企業領取高額「安家費」和薪酬，是銀企「旋轉門」式腐敗的典型，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，應予嚴肅處理。

徐長寧於1988至2016年任職中國建設銀行，由最初擔任寧夏分行國際部、營業部副總經理，升至該行新西蘭有限公司籌備組組長、首席執行官。2016年7月，他轉投哈納斯集團。據悉，該集團是一家專注於清潔能源與新能源產業的國際化企業，2003年於寧夏成立。