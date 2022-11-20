合肥無人租用商舖內發現腐屍　身份待查證

安徽省合肥市淮河路步行街上周發現一具已腐爛的屍體，據現場附近商舖老闆稱，死者為一名年約26、27歲的青年，疑似患病。當地社區工作人員則表示，死者並非附近露宿者。警方仍在調查中，未就作任何通報，至於涉事步行街正常開放。

內媒上周五（18日）報道，有商舖老闆聞到臭味後發現屍體，警方接報隨即封鎖現場。據目擊者拍下的畫面顯示，事發地點為一排活動板房搭建的商舖，對面是一排餐飲店舖。目擊者稱，屍體「是在路口一排小商舖的第三間裏發現的」。另據內媒取得的閉路電視畫面所見，上周三（16日）凌晨2時許，有身穿白色防護服的工作人員從涉事小商舖內，用黃色袋將疑似屍體打包裝進車內。

現場附近商舖老闆稱，約一個月前看見疑為死者的青年在街上走動，腿部劇烈抖動，上樓梯時顯得很吃力。有人問青年是否需要幫助，他卻不說話，疑是生了病無家可歸。另有商舖老闆表示死者生前曾正常在餐館吃飯並付錢，估計他可能有病。九獅橋社區工作人員稱，據了解死者是年輕人，並非周邊的露宿者，又強調救助站經常給露宿者送飯和送保暖衣物，但沒見過年輕人。有當地店舖老闆稱，案發地點小商舖自建成後便沒有對外出租使用過，懷疑可能是店門沒有鎖好，才讓死者走進去。