狼師多次猥褻男童　二審改重判7年半

台灣台中市一名補習老師在教授課程期間，連番猥褻多名小學男生，不僅命令他們脫褲抓下體，用性器官頂臀部，更被多名受害人指控曾威脅「若說出去就用棍子打」。台媒上周六（19日）報道，一審他被判囚4年半，二審法官認為其部分犯行「近乎強制性交」，改重判7年半，可上訴。

台中市社會局去年7月19日公告指，連尉僖違反兒童及少年福利與權益保障法，多次對補習班8名學生不當體罰、性騷擾和進行不當行為，經查證屬實後依法公布其姓名。檢警調查指，連男前年2月1日起在豐原租屋處教授數學，但接連對3名小學男生猥褻前後至少6次。法院審理時，連男起初否認並辯稱是遭家長報復的不實指控，但受害男童均指證上課時被帶進小房間脫褲，又目睹他性侵其他學生且威脅不准對外說出。更有男童表示，連男幫他們洗澡時會摸其下體，甚至用自己下體去頂其臀部，雖然沒性器侵入但肛門會痛好幾天，就算當下表示痛楚並逃離都會被抓回。

台中一審認為，連男因自身特殊性癖好而對未成年學生下手，嚴重扭曲他們的性觀念並造成內心極大傷害，3名受害人亦表示不能原諒並請求從重量刑，故依對未滿14歲男性強制猥褻罪判刑4年半。檢方不服上訴，二審則認為連男部分犯行「近乎強制性交」，認為一審未審酌男童心理傷痕及不良影響，撤銷改重判7年半。