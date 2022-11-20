武當山古建築群出土逾千文物　首見明代「水簡」

位於湖北省的世界文化遺產武當山古建築群的重要組成部分「五龍宮遺址」，經過2年多的系統考古發掘，目前已累計出土文物1,000多件，年代最早為漢代。其中出土的「水簡」（發現於水井的石刻），是武當山作為「皇室家廟」進行祭祀的重要實物。

自2020年9月至今，湖北省文物考古研究院對五龍宮中區南廂房以及南區進行整體揭露式考古發掘，發掘面積近7,000平方米，主要發現10座房址及2處水池。其中最重要的發現是水池底部的三組浮雕 「五龍浮雕、龜蛇浮雕、火紋及玉兔搗藥浮雕（寓意日月）」，浮雕年代上限可至北宋，是湖北省內目前發現最早的宗教祭祀場所遺址。同時出土的明代「水簡」為內地首次發現的明代皇帝敕命的「投龍」簡，反映了永樂皇帝命令道教第444代天師張宇清在武當山修建「金箓報恩延禧普度羅天大醮」的歷史事件。

參與當日匯報會的專家來自中國社會科學院考古研究所、故宮博物院、湖北省文物考古研究院等科研機構，以及北京大學、四川大學、武漢大學等高校的30多名專家學者。他們認為，五龍宮遺址是湖北省內至今發掘等級最高、遺迹保存最豐富的道教宮觀遺址。該考古發掘是近年來湖北地區一項重要的田野考古工作成果，也是內地宗教和建築考古的一次重大發現，為中國明代道教宮觀建築布局和官式建築工藝研究提供了重要材料。