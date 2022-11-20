內地昨增逾2.4萬宗新冠　海珠區第5度延長封控

國家衞健委周日（20日）通報稱，內地前一日新增24,215宗本土病例，分別為2,204宗確診和22,011宗無症狀感染，另於北京市多一人死亡。廣東省新增9,538宗本土新冠病例，大部分屬無症狀感染。廣州市海珠區原定封控至上周六（19日），現時延長強化封控措施3日至周二（22日）午夜12時，是自本月5日封控以來第5度延長。海珠區自本月5日以來實施強化封控措施，所有市民原則上居家。

疫情防控指揮部表示，海珠區的疫情仍處高位平台期，高風險區域疫情上升勢頭仍未遏制住，傳播風險未完全阻斷，呼籲民眾配合和堅持，堅決打贏疫情防控殲滅戰。廣州市加強整治社會面管理措施，海珠區工作人員巡查發現仍有違規行為，夜間個別商戶違法經營、流動攤販亂擺賣等問題，累計197宗。

廣州市疾病預防控制中心發言人張周斌表示，實時傳播指數（Rt）顯示荔灣、白雲、番禺區前期的聚集性疫情已經基本阻斷，番禺和荔灣的Rt已經連續8天下降，並且連續2天保持在1以下，分別是0.8和0.9。