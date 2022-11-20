8歲男童失蹤3個月警方始立案　任賢齊發聲獲關注

重慶一名男子3個月前發現8歲兒子失蹤，一直努力尋子，近日巧遇知名歌手任賢齊並獲得幫助，在社交網轉載消息後引發關注。男子於上周六（19日）上午表示，警方已經以拐賣案為兒子立案調查，正在調查中。

孫安亮是重慶市雲陽縣江口鎮人，他在今年7月7日帶放假的兒子孫澤莀，到四川省甘孜州雅江縣縣城探親，預計在8月7日回重慶，但兒子於同月2日與隔壁小孩玩耍後失蹤。他與妻子於當晚7時許報警，晚上11時40分在河邊發現兒子當天所穿衣物。刑警隊到場判斷為疑似墮江，但夫妻倆分析兒子生活習慣、脫衣順序和習慣，以及做事性格，認為不可能墮江。但為防萬一，依然從8月3日開始每天沿江下游尋找。

後來孫安亮放棄在江邊尋找，回到雅江縣城一邊工作一邊在網絡求助。他在上周四（17日）下午巧遇拍攝節目的任賢齊，並獲對方轉載尋子貼文，讓事件得以引發網民關注。孫安亮出示的立案告知書顯示，雅江縣公安局於本月2日把孫澤莀被拐賣案，列為刑事案件偵查。孫安亮指此前3個月警方曾認為證據不足，一直沒有立案。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部2010年聯合印發的《關於依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見》第八條，規定公安機關接到兒童失蹤報案後應立即立案。對於為何延遲立案，雅江縣公安局指案件正在偵查中，具體案情不便對外披露。