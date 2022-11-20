陳時中辦大型拉票活動　男子持刀衝上宣傳車被捕

周日（20日）是台灣九合一選舉的超級星期天，各候選人趁周六（26日）投票日前的最後周末落力拉票。民進黨台北市長候選人陳時中周日下午2時舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，在會前集結時，一名男子突然手持利刃衝上宣傳車。現場一片混亂，警方隨即上前噴灑辣椒水壓制，由兩名警員架走。事發時，陳時中不在宣傳車上。

陳時中舉辦大遊行，民眾在民進黨中央黨部前集合，往台北市政府前進，台灣總統蔡英文和前副總統陳建仁亦會到場，警方已安排封路及部署警力維持治安。

而在活動開始前，一名男子在下午1時許竄入現場，持美工刀衝上一輛宣傳車，威脅工作人員交出麥克風，他搶到麥克風後高呼：「我可以解決中美問題。」警方指，警員發現涉事劉姓男子拿美工刀衝上車後，立即上前攔阻及制服他。劉男被帶到附近的派出所，警方將進一步調查他的犯案動機，會依違反社會秩序維護法無故攜帶刀械裁罰。陳時中競選團隊呼籲民眾以理性的方式表達訴求，切勿使用傷害自己或他人的方式，期盼選舉氛圍可以更正面、正向。

除陳時中外，國民黨台北市長候選人蔣萬安同日亦以「陸戰」為宣傳主軸，安排在藍營鐵票區掃街，並到文山區向攤商、居民爭取支持。另一名台北市長候選人、無黨籍的黃珊珊當晚舉辦「偉大市民挺珊珊」大造勢，打出市民牌應對。