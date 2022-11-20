中美領導人會議前　美艦曾低調過航台海

日本傳媒周日（20日）報道，美國海軍驅逐艦本福德號曾於本月5日過航台海。有分析指，美軍當時不作宣布，選擇低調過航台海是不想在中美領導人本月14日於印尼會面前，挑釁北京。

美軍太平洋艦隊司令部一名發言人向日本《產經新聞》透露上述過航行動，拒絕交代為何美方沒有即時公布消息。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問約翰斯頓（Christopher Johnstone）指出，美軍不是所有過航台海或自由航行行動都會公開，不公開可能有很多原因，今次或是因為當時中美領導人見面在即，而大陸和台灣都應該知道美軍軍艦穿越台海。另有專家認為，是因為當時美國中期選舉臨近。

日媒指，當美軍軍艦穿越台海，美軍第七艦隊通常會立即對外宣布，但今次無這麼做，這顯示拜登政府試圖在台灣問題上取得平衡，一方面避免中美再起摩擦，以便雙方在領導人會議同意維持溝通管道暢通。太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）上周五（18日）在一項活動上向記者表示，美方通過台海的行動並未緩和。