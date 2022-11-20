小三童考試未獲滿分　遭狠父抽打屁股

台灣台南市一名狠父，今年1月僅因就讀小學三年級的兒子考試差2分才滿分，竟怒提水管鞭打責罰，更將在一旁求情的妻子趕出家門。台媒上周六（19日）報道，台南地方法院接納妻子提出的保護令，強制狠父在兩年內，接受為期24周、每周至少2小時的親職教育等課程，修正其錯誤觀念。

案情指，捱打男童在國語科及自然科分別考獲98及94分的佳績，收到試卷時卻嚎啕大哭，嚇得哀求媽媽幫考卷改成滿分，以免遭到父親體罰。翌日上學後，他仍寢食不安，課上不斷喃喃自語稱「死定了」。在母親向老師商量修改分數及向父親求情不果後，男童終歸逃不過捱打，遭父親喝令趴在車庫地板上，抽打屁股。期間試圖阻止的母親同樣捱鞭。

狠父曾狂言，兒子每晚溫習那麼辛苦，卻沒能拿到滿分，「真是白念了，比別人考前才念考70分的還不如」，質問兒子「為甚麼會考不好？少1分打1下」。狠父事後得知有人檢舉自己，氣沖沖問是否妻子或鄰居所為，揚言「一定要給舉報者好看」。妻子想溝通，結果被趕出家門。她害怕兒子單獨在家有危險，於是向法院聲請保護令。

狠父受審時承諾以後若出現相關情況，會先迴避稍作冷靜，再充分與孩子分析、溝通，避免不當管教再發生。法官認為，不當管教根源於個人成長背景、經歷所形塑之長期偏差認知、觀念，並非一朝一夕偶然發生，遂裁定核發保護令。