解振華：賠償氣候損失與損害　發達國家有義務出資

在埃及召開的聯合國氣候大會周日（20日）達成一項歷史性協議，與會國同意成立「損失與損害基金」，向因氣候變化導致的極端天氣而受災的低收入國家提供賠償，而根據協議，中國等主要新興經濟體不一必要提供資金，但要求北京注資的選項仍在桌上，將於未來數年繼續談判。中國氣候變化事務特使解振華同日就損失與損害基金的資金安排問題，闡明中方立場。

解振華在新聞發布會上表示，《巴黎協定》中有明確規定，無論是氣候基金，還是適應資金，甚至是損失與損害基金，發達國家都負有出資的責任和義務，發展中國家是自願出資。他又指，損失與損害基金的受益方是發展中國家，但鑑於資金規模有限，應該首先給在氣候變化面前最脆弱、最有需要的國家。他強調，中國通過南南合作和綠色「一帶一路」等，幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力，如幫助這些國家發展可再生能源、建設低碳轉型示範區、培訓官員和技術人員。

此外，出席氣候變化大會的中國生態環境部副部長趙英民亦指，在大會上，發達國家在向發展中國家提供資金和技術技援等問題上，態度仍然消極，發達國家之前承諾的每年1,000億美元（約7,800億港元）資金仍未兌現。趙英民期望，發達國家能夠「多行動、少空談」。