內地昨增26824宗本土新冠　廣東白雲今起嚴控5天

內地新冠疫情持續嚴峻，周一（21日）公布前一天新增26,824宗本土個案，其中廣東省亦多9,085宗佔最多，北京亦增近千宗，另多2名患者死亡。廣東廣州市白雲區疫情社會面傳播風險持續加大，為有效阻斷疫情傳播擴散風險，該區新冠疫情防控指揮部周一發通告表示，即日起至周五（25日）嚴格限制區內人員流動，期間開展「應檢盡檢」核酸檢測。

廣東周日（20日）新增984宗本土確診，包括600宗由無症狀轉確診，另多8,101宗本土無症狀感染。通告指，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等外，原則上非必要不外出、不串門、不紮堆、不聚集。社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，入口嚴格實行測溫、掃場所碼和查驗24小時內核酸檢測無感染證明等措施。

其他防疫措施包括實行臨時交通管控，地鐵、巴士全時段暫停服務，除保障城市運行和疫情防控相關車輛外，其他車輛原則上不流動；居民原則上居家辦公；大專院校實施封閉管理，幼稚園、中小學暫停面授課，校外培訓、託育、託管機構暫停服務；除保障城市運行的行業和場所外，其餘生產經營性場所暫時停產停業。

廣州周日已宣布，周一起花都、南沙、從化3個區中小學階段學校繼續正常開展線下教學，幼兒園正常返園；番禺區中小學階段學校有序恢復線下教學、幼兒園有序返園。其他7個區中小學階段學校暫緩返校，開展線上教學；幼兒園暫緩返園等。順德區周日起加強社會面疫情防控措施，倡導非必要不離開該區，市民連續3天參加全員核酸檢測。