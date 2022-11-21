全市昨增近千宗本土新冠　再多2人疫殁

北京市一連兩日出現新冠死亡病例，周日（20日）新增962宗本土病例，分別為154宗確診和808宗無症狀感染；同日再多2人死亡。

北京新增患者當中，685人為隔離觀察人員、266人為社會面篩查人員，無新增疑似病例。新增死亡病例中一人為91歲女性，於上周六（19日）由朝陽區轉至地壇醫院，患者有合併腦梗病史多年，遺留認知障礙症數年，生活不能自理。患者入院時脈搏、呼吸、血壓、血氧測不出，神志昏迷，雙側瞳孔散大固定，經臨床診斷為新冠肺炎輕症、休克、陳舊性腦梗死、認知障礙症。入院後立即予以氣管插管，接簡易呼吸器輔助通氣，持續心肺復甦約40分鐘，心率、血壓、血氧仍無法測出，無法恢復自主循環，周日宣布臨床死亡。

另一死亡病例為88歲男性，上周六由大興區轉至地壇醫院。患者有高血壓病史20年，腦梗死病史6年，長期臥床，生活不能自理，10年前曾接受前列腺癌手術，有慢性支氣管炎病史多年，臨床診斷為新型肺炎輕症。患者入院後經吸氧、抗感染及對症支持治療，周日突發心律失常，持續心肺復甦約50分鐘，最終因基礎病病情持續惡化，心源性猝死，經搶救無效死亡。