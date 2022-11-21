石家莊6區今起5天全員檢測　居民原則上居家

河北省周一（21日）通報，過去一天新增2宗新冠確診個案，均在石家莊市，另多734宗無症狀感染，石家莊亦佔639宗。此前率先放寬防控措施的石家莊市，周日（20日）深夜宣布收緊措施，周一凌晨零時起至周五（25日）午夜12時，6個區開展全員核酸篩查，高風險區所在小區居民嚴格足不出戶，其他區域居民原則上居家。

石家莊在橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區開展全員核酸篩查。除參與城市運行、市場保供、公共服務、疫情防控等工作人員外，居民非必要不外出，每戶每天可安排一人持24小時核酸無感染證明和當日核酸已採證明，外出2小時採購生活物資。當局倡導居民網上購物，實行無接觸配送，對行動不便的獨居老人、殘疾人士等，提供基本生活物資上門服務，同時嚴打哄抬物價、囤積居奇等行為。

此外，防疫、保供等車輛憑證通行，保供企業實行「點對點」接送；餐飲堂食、商場、各類密閉性文娛體育場所以及各類培訓機構暫停營業；中小學、幼兒園實行線上教學，高等學校實行封閉管理；生產企業和在建項目工地實行封閉管理，閉環運行。當局在此期間倡導居民非必要不離開該市，確需離開者要提前向目的地報備，機場、車站等交通場站必須嚴格查驗48小時內兩次核酸無感染證明。