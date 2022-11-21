內地發大霧黃色預警　多條高速公路封閉

內地多處周日（20日）起出現大霧天氣，尤以華北黃淮一帶最嚴重，多條高速公路因能見度降低採取雙向封閉措施。中央氣象台周一（21日）上午6時續發布大霧黃色預警，北京能見度欠佳，提醒公眾上午高峰時段需注意交通安全，減速行車；此外天氣早晚較涼，市民亦需注意保暖，慎防感冒和心腦血管疾病。

北京周日早上天陰有霧，午後多地下雨，至周一清晨5時至6時，北京平原大部分地區能見度只有0.5至4公里，周一發出大霧黃色預警。市氣象台預計，當地日間最高氣溫12℃，晚間多雲，最低氣溫2℃。該市本月底晴雲交替，大氣擴散條件一般，早晚常有霧氣縈繞，周六（26日）前後受冷空氣影響，或再降雨。

據北京交通廣播消息，周日京津高速、京平高速、京開高速、京滬高速等多個路段採取雙向封閉措施。此外，河北省氣象台同日上午5時48分繼續發布大霧紅色預警信號，多地高速公路採取臨時管控措施。中央氣象台預計周一中午前，河北、山東、河南、安徽、江蘇、浙江、江西、福建部分地區能見度不足1公里。其中，山東中部、安徽東北部和東南部、江蘇西北部和西南部等地的部分地區有強濃霧，能見度不足200米，局部地區能見度不足50米。