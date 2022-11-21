市政府澄清方艙不收費　未涉疫超市正常營業

重慶市新冠疫情僅次於廣東省，國家衞健委周一（21日）公布，前一日重慶新增6,129宗本土病例，包括231宗確診和5,898宗無症狀感染。針對近日有傳當地方艙醫院要收費、超市不營業等消息，重慶市政府周日（20日）在疫情記者會澄清是謠言。

重慶市衞生健康委副主任李畔表示，方艙醫院收治新冠患者，涉及的醫療費用在基本醫保、大病醫保以及醫療救助等按照相關規定支付後，個人負擔部分由財政進行補助。另外，在方艙裏的食宿開支也是由財政負擔，簡單來說入住方艙並不收費。

另對於網傳重慶超市要關門，該市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任馬然希回應稱，未涉疫的超市等生活物資供應場所，在嚴格落實疫情防控措施前提下，門店正常營業；如涉疫則需關閉，待排除風險後恢復營業。他強調，各大超市、商家正通過前移備貨場地，加大備貨力度，加密補貨頻次，努力滿足市民生活物資購買需求。各電商和生鮮團購平台也加大人員配備，加強調集貨品，保持正常供應滿足需求。保供人員出入小區需持單位工作證明或相關通行證，以及3天3檢、24小時核酸無感染檢測紀錄。