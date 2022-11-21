江歌案上訴明開庭　劉鑫自稱已「社會性死亡」

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺案，兇手前女友兼江的好友劉鑫（後改名劉暖曦）因未有開門施救，遭內地法院判處賠償江母69.6萬元人民幣（約86萬港元）。劉不服上訴，案件將於周二（22日）在山東省青島市中級人民法院開庭審理。劉周日（20日）受訪稱，案發時她聽到江慘叫嘗試開門，但無法把門推開；又指最難受是江母對她口誅筆伐，讓她「社會性死亡」。

劉鑫表示，案發當日她在公寓午睡時，兇手陳世峰曾來敲門，又將防盜門掩蔽，江歌為此與陳爭執。之後江上學，劉往餐館上班。二人當晚一同返回公寓，劉因月事身體不適急着上樓，入屋後才發現江未跟上。突然門外傳來江的慘叫聲，她想推門但推不開。她稱，當時曾用漢語和日語大叫要報警，漢語是說給江聽，日語則是說給門外的「壞人」聽。劉又表示，報警電話接通後，她說了一句「你怎麼把門鎖了」，但電話錄音只錄下後半句「把門鎖了」，從而引發爭議。

被問上訴原因是否不能接受賠償金額，劉強調不光是錢的問題，而是不能為沒有做過的事背負一輩子。她自案發後便沒有跟江母聯絡，但已做好在庭上面對對方的心理準備。她表示，一開始沒想過跟江母對抗，自己一直忍，讓她發洩，直至後來任何人都罵她，她再忍無可忍。她又指出，曾嘗試跟江母坐下來談，卻被對方「擋開」。