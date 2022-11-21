內地無疫地區　不按行政區域開展全員檢測

國務院聯防聯控機制綜合組周一（21日）發布4份文件，指導各地開展新冠疫情監測工作。當中列明無疫情地區不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測；高風險區連續5天未發現新增感染者，且第5天風險區域內全員完成一輪核酸篩查均無感染，降為低風險區，符合條件的高風險區要及時解封；無外傳風險的確診和無症狀感染者，不納入風險區域判定。

《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》要求，對特定醫療機構就診人員、風險職業人群、重點機構和場所人員、社區管理人群、購藥人員、跨區域流動人員依規定開展核酸檢測。如個別病例對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不開展區域核酸檢測。省會、其他城市、農村地區一旦爆疫，疫情所在區、城區或縣城每日開展1次全員檢測，連續3次無社會面感染者後，相隔3天再開展1次全員檢測，無社會面感染者即可停止。

《新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案》要求科學劃定風險區域，一旦發生本土疫情，要盡早將病例所在縣市區旗精準劃分為高風險區、低風險區兩類，未發生本土疫情的地方，則毋須劃定風險區。當局同時公布《新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南》及《新冠肺炎疫情居家健康監測指南》，列明管理對象、場所、防疫、保障等要求。